Глава МИД ФРГ выступил за скорейшую встречу в «нормандском формате»

Есть необходимость для стран как можно скорее вновь встретиться в «нормандском формате» для решения конфликта на Донбассе при условии возможности прогресса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«Россия, Украина, Германия и Франция составили чёткий план разрешения этого конфликта (на востоке Украины — ред.): минские соглашения. Их необходимо реализовать. Россия должна использовать своё влияние, чтобы сделать конструктивные шаги вперёд на этом пути. Мы поддерживаем этот процесс, но импульс должен исходить от России и Украины, чтобы в прямом диалоге найти решения. Для этого нам необходимо как можно скорее вновь встретиться в „нормандском формате“. Однако это предполагает наличие реальной возможности достижения прогресса», — заявил Маас.
«Конфликт на востоке Украины продолжается уже слишком долго. Там всё ещё каждый день звучат выстрелы, и люди страдают от этого конфликта», — добавил министр.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас проведет в среду в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встречи министры обсудят положение дел в Украине, в Сирии, ситуацию вокруг Ирана, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности.
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