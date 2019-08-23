Bitcoin за год подорожал на 58% и почти вытеснил другие криптовалюты

В пятницу, 23 августа, среднерыночный курс Bitcoin достиг отметки в $10 215, за последний год криптовалюта подорожала на 58%. В августе 2018 г. актив стоил $6440 при объемах торгов в $4 млрд. Сейчас этот показатель составляет около $15 млрд при росте в 275%, сообщает РБК.

Общая стоимость рынка цифровых денег с лета 2018 г. изменилась не так сильно: с $207 млрд до $266 млрд или на 29%. Куда серьезнее выросла общая сумма сделок: с $12 млрд до $55 млрд (на 358%).

Ethereum и XRP не смогли показать такую же динамику за последний год, как и Bitcoin. За это время криптовалюта Виталика Бутерина потеряла 29% от цены, токен от компании Ripple — 16%. Доля BTC в блокчейн-индустрии увеличилась с 53% до 69%.