Bitcoin за год подорожал на 58% и почти вытеснил другие криптовалюты

В пятницу, 23 августа, среднерыночный курс Bitcoin достиг отметки в $10 215, за последний год криптовалюта подорожала на 58%. В августе 2018 г. актив стоил $6440 при объемах торгов в $4 млрд. Сейчас этот показатель составляет около $15 млрд при росте в 275%, сообщает РБК.
Общая стоимость рынка цифровых денег с лета 2018 г. изменилась не так сильно: с $207 млрд до $266 млрд или на 29%. Куда серьезнее выросла общая сумма сделок: с $12 млрд до $55 млрд (на 358%).
Ethereum и XRP не смогли показать такую же динамику за последний год, как и Bitcoin. За это время криптовалюта Виталика Бутерина потеряла 29% от цены, токен от компании Ripple — 16%. Доля BTC в блокчейн-индустрии увеличилась с 53% до 69%.
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