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В США умер один из самых богатых людей планеты

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В США умер один из самых богатых людей планеты

Американский предприниматель, миллиардер и один из самых богатых людей в мире Дэвид Кох скончалсяв возрасте 79 лет. Об этом сообщила журналист New Yorker Джейн Майер.

«Источники, близкие к семье Дэвида Коха, говорят, что он умер» — написала она в Twitter.

Об этом также сообщил телеканал NBC.

Кох родился 3 мая 1940 года. Получил технологическое образование и вместе с братьями начал карьеру в фирме отца Koch Industries. После его смерти Дэвид вместе с братом Чарльзом значительно расширили границы деятельности компании, занявшись инвестициями в отрасли нефтепереработки, производства удобрений, полимеров, волокон и лесопроизводства.

Кох активно участвовал в политической жизни, финансировал различные акции. В 1980 году баллотировался в вице-президенты от Либертарианской партии.

В июне 2018 года стало известно, что Кох по состоянию здоровья уходит с поста вице-президента промышленного конгломерата Koch Industries, а также прекращает участие во всех политических организациях.

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По данным Forbes на июнь 2018 года, его состояние оценивалось в 51 миллиард долларов, а сам он занимал 11-е место в списке самых богатых людей мира. По оценке Bloomberg на август 2019 года, состояние Чарльза и Дэвида Кохов составило 124, 5 миллиарда долларов.

миллиардеры, миллиардер, Дэвид Кох
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