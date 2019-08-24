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Мировые лидеры направили Зеленскому поздравления по случаю 28-й годовщины Независимости Украины

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Мировые лидеры направили Зеленскому поздравления по случаю 28-й годовщины Независимости Украины

В адрес президента Украины Владимира Зеленского поступают поздравления лидеров иностранных государств, включая президентов США и Франции, а также королеву Великобритании Елизавету II, по случаю 28-й годовщины Независимости Украинского государства.

Так, говорится в обнародованном в пятницу вечером на сайте президента сообщении, президент США Дональд Трамп отметил, что поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.

«В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути изменений», — отметил в своем приветствии Трамп.

Также поздравления с Днем Независимости Украины поступило от королевы Великобритании Елизаветы II.

«С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народу Украины в грядущие годы», — говорится в тексте.

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается рядом с Украиной для восстановления мира на востоке страны.

«Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на быстрое получение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией», — отметил президент Франции.

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«Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем быстрее в Украину вернется мир», — добавил Макрон.

В Офисе президента Украины отметили, что поздравление поступили и от ряда лидеров других стран мира.

День независимости
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