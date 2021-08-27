Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою молдавскую коллегу Майю Санду с 30-летием независимости Республики Молдова, отметив, что Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы в международно признанных границах.

«Поздравляю госпожу Майю Санду с 30-летием независимости Республики Молдова. Независимость наших стран — это результат усилий многих поколений. Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы в международно признанных границах. Желаю дружественному народу Молдовы мира, согласия и процветания», — написал Зеленский в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, в пятницу, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский по приглашению главы Молдавского государства Майи Санду посетит Кишинев по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова.

Ожидается, что президент в рамках визита проведет двусторонние переговоры с Санду и примет участие в многосторонней встрече глав иностранных делегаций.