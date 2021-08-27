Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою молдавскую коллегу Майю Санду с 30-летием независимости Республики Молдова, отметив, что Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы в международно признанных границах.
«Поздравляю госпожу Майю Санду с 30-летием независимости Республики Молдова. Независимость наших стран — это результат усилий многих поколений. Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы в международно признанных границах. Желаю дружественному народу Молдовы мира, согласия и процветания», — написал Зеленский в Twitter в пятницу.
Как сообщалось, в пятницу, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский по приглашению главы Молдавского государства Майи Санду посетит Кишинев по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова.
Ожидается, что президент в рамках визита проведет двусторонние переговоры с Санду и примет участие в многосторонней встрече глав иностранных делегаций.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016