Еще одна страна G7 высказалась против возвращения России в Семерку

Правительство Канады считает, что Россию нельзя возвращать в состав G7 до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министров Канады Джастина Трюдо и Великобритании Бориса Джонсона, пишет Укринформ.

«Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины», — сообщили в офисе главы правительства Канады.

Среди других международных тем, оговоренных Трюдо и Джонсоном, была Венесуэла, напряжение в Персидском заливе и ситуация в Кашмире.

Встреча Трюдо и Джонсона прошла в рамках саммита лидеров стран Большой семерки, которая проходит в эти дни во французском Биарицце.

Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в страны G8.