Канада выступила против присоединения России к G7

Правительство Канады выступает против возрождения формата Группы восьми. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на официальный канадский источник.
«Россия не была приглашена на встречу, и позиция премьер-министра, позиция Канады, остается такой же, как и в прошлом году, когда этот вопрос также возникал», — приводит Reuters слова канадского официального лица. — Ответ был — нет«.
В 2018 году Канада принимала у себя саммит Группы семи, в которую входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо выступить против присоединения РФ к G7. Этот вопрос Зеленский обсудил с канадским премьером в четверг во время телефонного разговора, сообщила пресс-служба главы государства.
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