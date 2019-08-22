Канада выступила против присоединения России к G7

Правительство Канады выступает против возрождения формата Группы восьми. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на официальный канадский источник.

«Россия не была приглашена на встречу, и позиция премьер-министра, позиция Канады, остается такой же, как и в прошлом году, когда этот вопрос также возникал», — приводит Reuters слова канадского официального лица. — Ответ был — нет«.

В 2018 году Канада принимала у себя саммит Группы семи, в которую входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо выступить против присоединения РФ к G7. Этот вопрос Зеленский обсудил с канадским премьером в четверг во время телефонного разговора, сообщила пресс-служба главы государства.