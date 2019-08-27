Всемирный банк выделил 200 млн долларов на сельское хозяйство Украины

Международный банк реконструкции и развития (МБРР, группа Всемирного банка) и Министерство финансов Украины подписали соглашение о выделении 200 млн долларов на реализацию программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины». Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Как отметила министр финансов Оксана Маркарова, Украина нуждается в таких проектах, в частности, для подготовки земельной реформы и прозрачного открытия рынка земли.

«Уверена, его успешная реализация станет хорошим примером для последующих проектов с другими МФО, что позволит нам увеличивать количество инструментов для участия частного бизнеса в развитии агросектора», — сказала министр.