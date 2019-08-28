В Киеве начался суд над Богатыревой

В Печерском районном суде начался суд над экс-министром здравоохранения Украины Раисой Богатыревой. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Отметим, Богатыреву доставили в суд. В киевской прокуратуре перед судебным заседанием сообщили, что ходатайство об аресте Богатыревой поступило в суд. Следственным судьей назначена Светлана Смык.
Отметим, Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Богатыревой еще 20 марта 2015 года. Решение суда действует с тех пор.
На Богатыреву завели уголовное дело по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн при закупках иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.
Напомним, вчера в аэропорту Киева задержали министра здравоохранения Украины времен Виктора Януковича Раису Богатыреву. Богатырева была задержана сотрудниками Государственной пограничной службы, которые передали ее Национальной полиции.
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