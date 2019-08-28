Суд арестовал Богатыреву

Суд избрал меру пресечения экс-министру здравоохранения Украины Раисе Богатыревой. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно решению суда, Раисе Богатыревой была избрана мера пресечения в виде содержание под стражей на срок 60 дней. Также была определена сумма залога в 6 млн грн.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней. Мера пресечения действует начиная с 27.08 до 21.10.2019 включительно», — сообщила судья.

Постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней с момента его оглашения.

Отметим, Печерский районный суд столицы еще в 2015 году избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Богатыревой.

Добавим, Богатырева была членом фракции «Партии регионов». С 2004 по 2005 год — доверенное лицо кандидата на должность президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, 27 августа Богатыреву задержали в аэропорту Киева. Осенью 2014 года ее объявили в розыск, после чего последовал запрос в Интерпол. Спустя два года комиссия по контролю за файлами Интерпола объявила об отказе в ее международном розыске.