В четверг, 29 августа, бывшая министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вышла из СИЗО после внесения за нее залога в размере 6 миллионов гривен. Об этом сообщает «ТСН».
Залог за нее внес народный депутат от «Оппозиционной платформы — За життя» Вадим Новинский.
Богатырева была членом фракции «Партии регионов». С 2004 по 2005 год — доверенное лицо кандидата на должность президента Украины Виктора Януковича.
Как сообщалось ранее, вчера, 28 августа, суд избрал меру пресечения экс-министру здравоохранения Украины Раисе Богатыревой. Согласно решению суда, Раисе Богатыревой была избрана мера пресечения в виде содержание под стражей на срок 60 дней. Также была определена сумма залога в 6 млн грн.
Напомним, 27 августа экс-министру здравоохранения Украины Раису Богатыреву задержали в аэропорту Киева. Осенью 2014 года ее объявили в розыск, после чего последовал запрос в Интерпол. Спустя два года комиссия по контролю за файлами Интерпола объявила об отказе в ее международном розыске.
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