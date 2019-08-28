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ЦИК зарегистрировал всех нардепов

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ЦИК зарегистрировал всех нардепов

В среду, 28 августа, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию народных депутатов, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании ЦИК зарегистрировал 15 избранных нардепов. Среди них 11 представителей партии «Слуга народа»:

Дмитрий Наталуха
Алексей Оржель
Андрей Герус
Денис Малюська
Вадим Струневич
Ольга Саладуха
Ольга Савченко
Александр Мережко
Андрей Мотовиловец
Ирина Аллахвердиев
Елена Хоменко

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Также ЦИК зарегистрировал депутата от «Батькивщины» Алексея Кучеренко, от «Европейской солидарности» — бывшего президента Петра Порошенко, двух депутатов от партии «Голос» — Юлию Клименко и Святослава Вакарчука.

Кроме того, зарегистрированы 14 нардепов, избранных в одномандатных избирательных округах:

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Елена Криворучкина
Муса Магомедов
Максим Ефимов
Александр Матусевич
Валерий Колюх
Ярослав Рущишин
Олег Колев
Владимир Иванов
Андрей Стрихарский
Олег Семинский
Наталья Приходько
Леся Забуранная
Дмитрий Гурин
Людмила Буймистер

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Таким образом, по состоянию на 28 августа, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 424 народных депутатов — это полный состав парламента IX созыва. Из них 225 человек были избраны по партийной системе, и 199 — по мажоритарной.

 

ЦИК, Верховная Рада, депутат
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