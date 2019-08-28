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Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в «нормандском формате»

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Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в «нормандском формате»

Президент Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном отметил, что Украина была бы рада, если бы США присоединились к переговорам в нормандской формате, сообщает Украинская Правда.

Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату .

Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон считает, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новую возможность для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

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В воскресенье Меркель сообщила, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки» в ближайшее время в Париже.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения саммита, однако заявил, что о сроках говорить преждевременно.

Нормандский формат — это встречи в четырехстороннем формате президентов Украины, Франции, России, а также канцлера Германии по решению вооруженного конфликта на востоке Украины.

США, нормандский формат, Владимир Зеленский
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