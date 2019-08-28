Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов и разработка программы приведения в надлежащее состояние старых домов и возведение новых.

Об этом Президент написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Президент также выразил надежду, что людей, оказавшихся под завалами разрушенного дома в Дрогобыче Львовской области, удастся спасти.

Он отметил, что на месте трагедии задействованы силы местных спасателей.

Нескольких человек спасатели уже освободили из-под завалов, с другими держат связь через телефоны.

Президент отметил, что на данный момент версий касательно причины разрушения дома две: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий.

«К сожалению, жилищный фонд, особенно в небольших городах, находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии — о капитальном ремонте там не слышали еще с советских времен. Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев», — подчеркнул глава государства.

Он также выразил соболезнования родственникам погибших и подчеркнул, что желает, чтобы дома украинцев не разрушались ни по каким причинам.