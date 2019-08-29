«Слуга народа» предлагает назначить премьером Гончарука

В четверг, 29 августа 2019 года, партия «Слуга народа» предложила кандидатуру премьер-министра. Об этом сообщает РБК-Украина.
Партия предлагает назначить главой Кабинета министров замглавы Офиса президента Алексея Гончарука.
Напомним, ранее избранный нардеп от «Слуги народа» Никита Потураев заявлял, что информация о решении президента Украины Владимира Зеленского предложить кандидатуру Алексея Гончарука на пост главы правительства является преждевременной. По его словам, Зеленский тщательно подбирает кандидатуру нового премьер-министра.
Так, во вторник, 27 августа, в украинских СМИ появилась информация о том, что Зеленский подаст Верховной раде кандидатуру Гончарука на должность главы нового правительства
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