Гончарук задекларировал 1,9 млн доходов за год

Новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук задекларировал более 1 млн 850 тыс. гривен доходов за 2018 год и автомобиль Jaguar. При этом собственной недвижимости у Гончарука нет. Он живет на съемной квартире.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передает LB.

Большую часть денег (почти 1,789 миллиона гривен) нынешний чиновник указал как «доход от занятия предпринимательской деятельностью». Еще чуть больше 60 тысяч гривен Гончарук получил как заработную плату в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

На банковских счетах у премьера около 160 тыс. гривен (Универсал банк и Альфа-банк), а наличными — 100 тыс. гривен, 84 тыс. долларов и 36 тыс. евро.

В собственности Гончарука с 2011 года есть автомобиль Jaguar X-type 2007 года выпуска (стоимость не указана). Собственного жилья у премьера нет.

С 2014 года он аредует квартиру в Киеве площадью 78 кв. м (стоимость не указана) и имеет право пользования отцовской квартрой в Чернигове площадью 71 кв. м.

Гончарук является собственником компании Global Health Resolution Perticipation B.V. (Нидерланды).

29 августа Верховная Рада назначила Гончарука премьером, после чего президент Владимир Зеленский уволил его с должности заместителя руководителя Офиса президента.

28 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня, после реорганизации Администрации — переведен на должность заместителя руководителя Офиса Президента.

До этого Гончарук был главой финансируемого ЕС экспертно-аналитического центра BRDO, президентом общественной организации «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам», заместителем генерального директора Первой украинской индустриально-инвестиционной компании, управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, главой юридического отдела инвестиционной компании Prior-Invest.

Также Гончарук был советником бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко (в правительстве Арсения Яценюка) и первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Степана Кубива (в правительстве Владимира Гройсмана).

Алексею Гончаруку 35 лет.