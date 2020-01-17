«Слуга народа» готова поддержать отставку Гончарука, но при одном условии

В случае одобрения президентом Владимиром Зеленским заявления об отставке премьер-министра Алексея Гончарука депутатская фракция «Слуга народа» готова поддержать это решение единогласно.
Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал председатель фракции Давид Арахамия, сообщает корреспондент Укринформа.
«Без решения президента заявление об отставке Гончарука нисколько депутатов от «Слуги народа» не готовы поддержать, разве что возможно несколько. Но если президент поддержит это заявление, то наше голосование будет единогласным», - сказал Арахамия.
В то же время политик заметил, что на сегодня нет реальных причин для отставки премьер-министра.
«На мой взгляд, нет реальных причин, чтобы Гончарук ушел в отставку. К тому же, на переправе коней не меняют, есть Кабмин, он сформирован, есть программа действий правительства, бюджет принят под эту программу, поэтому эта отставка - болезненная для государства. Поэтому я думаю, что они должны найти какой-то компромисс», - уточнил Арахамия.
Напомним, что премьер-министр Алексей Гончарук написал сегодня заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения на рассмотрение Верховной Рады. В Офисе президента его получили и пообещали сообщить о результатах рассмотрения отдельно.
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