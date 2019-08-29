Зеленский внес в Раду кандидатуру премьера

В четверг, 29 августа 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру премьер-министра. Об этом сообщает РБК-Украина.

Глава государства предлагает назначить на должность главы правительства замглавы Офиса президента Алексея Гончарука.

На сайте Рады зарегистрирован под номером 1022 проект постановления о назначении Гончарука на должность премьер-министра Украины.