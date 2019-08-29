Рада назначила Гончарука премьер-министром

Верховная рада Украины назначила на должность премьер-министра Алексея Гончарука. Такое решение парламентарии приняли в ходе первого заседания парламента 9 созыва, сообщает РБК-Украина.

За его назначение проголосовали 290 парламентариев.

Во вторник, 27 августа, в украинских СМИ появилась информация о том, что глава государства подаст Верховной раде кандидатуру Гончарука на должность главы нового правительства.

Стоит также отметить, Зеленский ранее подчеркивал, что главой Кабмина должно быть новое лицо, специалист в экономике. Кроме этого, Зеленский в ходе своего голосования на парламентских выборах сообщил о проведении консультаций с будущим главой правительства. Он заявлял, что этот человек — абсолютно профессиональный экономист.