Рада назначила Гончарука премьер-министром

Верховная рада Украины назначила на должность премьер-министра Алексея Гончарука. Такое решение парламентарии приняли в ходе первого заседания парламента 9 созыва, сообщает РБК-Украина.
За его назначение проголосовали 290 парламентариев.
Во вторник, 27 августа, в украинских СМИ появилась информация о том, что глава государства подаст Верховной раде кандидатуру Гончарука на должность главы нового правительства.
Стоит также отметить, Зеленский ранее подчеркивал, что главой Кабмина должно быть новое лицо, специалист в экономике. Кроме этого, Зеленский в ходе своего голосования на парламентских выборах сообщил о проведении консультаций с будущим главой правительства. Он заявлял, что этот человек — абсолютно профессиональный экономист.
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