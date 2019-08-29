Новоизбранный премьер анонсировал увольнение главы ГАСИ и других неэффективных руководителей ведомств

Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсирует в ближайшие месяцы увольнение глав Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра и других неэффективных руководителей ведомств.
«Нет простых решений сложных проблем. Мои первые шаги — кадровые. Я считаю, что по отдельным ветвями сидят персонажи, которые до сих пор пилят наши с вами ресурсы, распределяют в свою пользу государственные доходы...Нужно начинать с оценки эффективности. Мы намерены в ближайшие месяцы проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. А отдельно там и анализировать нечего. ГАСИ, Госкомзем — на выход сразу», — сказал он, выступая в Верховной Раде перед утверждением его в должности.
Как сообщалось, Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов.
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