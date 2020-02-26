Гончарук прокомментировал перспективу ликвидации ГАСИ

Решение о ликвидации или реорганизации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) будет принято в ближайшее время, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Есть много организационных вопросов, поэтому мы не хотим легкомысленно принимать такие решения, чтобы не создавать дискомфорт на рынке. У меня нет сомнений, что мы поборем схематоз в строительстве в ближайшее время. Будет ли это полной ликвидацией ГАСИ, или это будет реорганизация — посмотрим», — сказал он на брифинге по результатам заседания правительства в среду.

Он уточнил, что на сегодняшнем заседании вопрос ГАСИ не обсуждался.

Ранее, во вторник, заместитель главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк написала в Facebook, что ликвидация ГАСИ произойдет в течение двух недель.