Гончарук заявил о возможности ликвидации ГАСИ

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство сделает все для стимулирования строительной отрасли и при необходимости ликвидирует Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ).

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Схематозов», в частности в Государственной архитектурно-строительной инспекции, не будет. Это моя принципиальная позиция. Если нужно будет, то ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она сейчас есть«, — написал премьер.

По его словам, теневой рынок посреднических услуг при выдаче лицензий на строительство оценивается в почти 100 млн грн/год, при этом по итогам 2018 почти половина заявок получила отказ.

Как заявил премьер, 2020 год станет годом программы «Большая стройка», в рамках которой правительство будет работать над дерегуляцией, открытостью и наполняемостью кадастров, жилыми госпрограммам и доступной ипотекой.

Кроме того, правительство планирует увеличить вклад строительной отрасли в ВВП с 2,5% до 6%, что соответствует среднеевропейскому уровню.

Напомним, что 26 декабря Министерство цифровой трансофрмации открыло строительный реестр Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

В декабре Кабмин объявил конкурсный отбор на должность главы Государственной архитерктурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Обязанности главы ГАСИ с октября 2019 года исполняет Александр Строкач.