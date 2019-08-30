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На Донбассе погиб украинский военный

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На Донбассе погиб украинский военный

От начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы четыре прицельных обстрела Водяного со стороны боевиков, в результате чего погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сначала оккупанты нарушили режим тишины после 01:00 ночи, применив стрелковое оружие. Далее, около 09:00 зафиксировано ведение вражеского снайперского огня.

«С грустью сообщаем, что от начала этой эпохи Объединенные силы понесли невосполнимую утрату — в результате прицельных вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий», — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 августа, российско-оккупационные войска на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

погибшие, ООС
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Комментарии (1)
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Тетяна Павлівна Крижовець
Тетяна Павлівна Крижовець 1 час 12 минут назад

Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш.

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