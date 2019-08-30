На Донбассе погиб украинский военный

От начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы четыре прицельных обстрела Водяного со стороны боевиков, в результате чего погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сначала оккупанты нарушили режим тишины после 01:00 ночи, применив стрелковое оружие. Далее, около 09:00 зафиксировано ведение вражеского снайперского огня.

«С грустью сообщаем, что от начала этой эпохи Объединенные силы понесли невосполнимую утрату — в результате прицельных вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий», — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 августа, российско-оккупационные войска на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.