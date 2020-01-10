На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

В четверг, 9 января, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
По данным штаба, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня. Запрещенное минскими соглашениями вооружение при обстрелах не применялось.
Так, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия были обстреляны укрепления подразделений Объединенных сил в районе Павлополя, Водяного, Невесельского, Песков, Красногоровки и Хутора Вольный.
«Вчера, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения», — сообщили в штабе.
Кроме того, с начала 10 января российские незаконные вооруженные формирования из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных вблизи Марьинки.
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