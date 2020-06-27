На Донбассе погиб украинский военный, еще двое пострадали

С начала 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Военнослужащие подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.
Об этом сообщает командование ООС в Facebook.
Сегодня оккупанты 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Боевики открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.
Под вражеские обстрелы попадали позиции украинский военных в районе Водяного, Авдеевки, Гранитного, Марьинки и Светлодарска.
Вблизи Старогнатовки двое военных подорвались на неизвестном боеприпасе, один из них скончался от множественных осколочных ранений. Второго пострадавшего госпитализировали.
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