На Донбассе погиб украинский военный, еще двое пострадали

С начала 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Военнослужащие подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.

Об этом сообщает командование ООС в Facebook.

Сегодня оккупанты 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Боевики открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Под вражеские обстрелы попадали позиции украинский военных в районе Водяного, Авдеевки, Гранитного, Марьинки и Светлодарска.

Вблизи Старогнатовки двое военных подорвались на неизвестном боеприпасе, один из них скончался от множественных осколочных ранений. Второго пострадавшего госпитализировали.