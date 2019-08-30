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Международные партнеры поддерживали переход Украины к формуле «Роттердам+», - СМИ

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Международные партнеры поддерживали переход Украины к формуле «Роттердам+», - СМИ

Переход Украины к формульному ценообразованию в электроэнергетике в 2016 году положил конец коррупции, и международные партнеры оценили этот шаг позитивно. Об этом идет речь в материале «Фактов» «Почему „Роттердам плюс“ мертв, а битва против него продолжается?».

«Главные международные партнеры Украины — МВФ и ЕС — приветствовали переход от ручного ценообразования в электроэнергетике к «формульному», так как «Роттердам плюс» положил конец коррупции. Ведь одно дело, когда регулятор под влиянием тех или иных заинтересованных лиц устанавливает цену «на свое усмотрение». И совсем иное, если существует четкая прозрачная методика, не допускающая разных трактовок. Именно такой была формула «Роттердам плюс», — говорится в материале.

Автор отмечает, что в расчет цены электроэнергии закладывается стоимость угля на импорте в Северо-Западную Европу в трех основных портах — Амстердам, Роттердам и Антверпен (ценовой европейский индекс API2). То есть «средневзвешенная стоимость угля за предыдущие 12 месяцев в этих портах плюс доставка и перевалка в Украину». Используемый в формуле индекс API2 применяется с 2001 года, его используют при ценообразовании все европейские страны (кроме Беларуси), а также Китай. За год с применением этого индекса в мире продается около трех миллиардов тонн угля.

Кроме того, в материале говорится, что подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина также взяла на себя обязательство ввести конкурентный рынок электроэнергии, что и было сделано с 1 июля 2019 года. После введения рынка цена на электроэнергию определяется исключительно спросом и предложением.

Напомним, ранее генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс заявил, что введение импортного паритета при ценообразовании на уголь было единственно верным решением для Украины, привязка к индексу API — абсолютно корректна.

Ряд экспертов по энергетическим вопросам заявляли, что в «Роттердам плюс» не могло быть коррупции, формула давала самую низкую цену угля.

EURACOAL, Роттердам+
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