Гончарук на самокате записал видеоэкскурсию по Кабмину для школьников

Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с праздником 1 сентября и пожелал удачного начала учебного года. Свое видеообращение он опубликовал в Facebook.
«Первое сентября — это всегда старт. Для кого-то — школьной жизни, для кого-то — студенческой. Мое 1 сентября совпало с первой неделей премьерской жизни! Когда-то кто-то из вас тоже будет премьер-министром, но на тот момент Украина будет сильной страной, с которой будут считаться в мире», — сказал Гончарук.
Премьер показал здание правительства и прокатился на самокате по коридорам и кабинетам.
«Нам нужны умные, образованные и свободные граждане. Вы. Поэтому учитесь хорошо, а мы сделаем все, чтобы создать необходимые условия», — отметил премьер-министр.
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