Ураган «Дориан» нанес удар по Багамах

Ураган «Дориан» уже обрушился на острова Абако и Большой Багама, где жители заявили, что их дома были подтоплены, а крыши снесены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Один из жителей Марш-Харбора, города на островах Абако, обнародовал видео, где видно, что дорогу полностью затопило, а с деревьев сорвало листья.

В заявлении волонтерской организации Fire & Rescue заявили, что ураган «Дориан» нанес «катастрофический ущерб» нескольким островам на Багамах.

Урагану «Дориан» присвоили высшую — пятую категорию. Скорость ветра местами достигает 285 километров в час. Таким образом, он может стать причиной сильных разрушений и представляет опасность для людей.

Уже вечером в понедельник или в ночь с понедельника на вторник ураган «Дориан» может достичь побережья штата Флорида в США.

Губернаторы трех американских штатов — Джорджии, Южной Каролины и Флориды — издали распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов в связи с приближением урагана.