Ураган «Дориан» нанес удар по Багамах

Ураган «Дориан» уже обрушился на острова Абако и Большой Багама, где жители заявили, что их дома были подтоплены, а крыши снесены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.
Один из жителей Марш-Харбора, города на островах Абако, обнародовал видео, где видно, что дорогу полностью затопило, а с деревьев сорвало листья.
В заявлении волонтерской организации Fire & Rescue заявили, что ураган «Дориан» нанес «катастрофический ущерб» нескольким островам на Багамах.
Урагану «Дориан» присвоили высшую — пятую категорию. Скорость ветра местами достигает 285 километров в час. Таким образом, он может стать причиной сильных разрушений и представляет опасность для людей.
Уже вечером в понедельник или в ночь с понедельника на вторник ураган «Дориан» может достичь побережья штата Флорида в США.
Губернаторы трех американских штатов — Джорджии, Южной Каролины и Флориды — издали распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов в связи с приближением урагана.
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