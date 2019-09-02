Ураган «Дориан» повредил и разрушил около 13 тыс. жилых домов

Ураган «Дориан» на пути к побережью в Соединённые Штаты Америки (США) повредил и разрушил около 13 тыс. жилых домов на островах Абако и Большой Багамы. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что около 13 тысяч жилых домов были разрушены или серьезно пострадали в результате сильного ветра и дождей, а также наводнения привели к появлению в колодцах морской воды.

Красный Крест уже выделил 250 тысяч швейцарских франков (229 тысяч евро) из фонда срочной помощи по облегчению последствий катастроф.

Отметим, что около 500 семей, которые лишились жилья, будут обеспечены, в числе прочего, брезентом, одеялами и посудой, а также денежными средствами.