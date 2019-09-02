Ураган «Дориан» повредил и разрушил около 13 тыс. жилых домов

Ураган «Дориан» на пути к побережью в Соединённые Штаты Америки (США) повредил и разрушил около 13 тыс. жилых домов на островах Абако и Большой Багамы. Об этом сообщает DW.
Сообщается, что около 13 тысяч жилых домов были разрушены или серьезно пострадали в результате сильного ветра и дождей, а также наводнения привели к появлению в колодцах морской воды.
Красный Крест уже выделил 250 тысяч швейцарских франков (229 тысяч евро) из фонда срочной помощи по облегчению последствий катастроф.
Отметим, что около 500 семей, которые лишились жилья, будут обеспечены, в числе прочего, брезентом, одеялами и посудой, а также денежными средствами.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016