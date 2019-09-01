Ураган «Дориан» усилился до самой мощной категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане уже достиг наивысшей, пятой категории. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
В сообщении ураган называют «катастрофическим». В частности, скорость ветра составляет 160 миль в час (257 км/ч). В эпицентре в ближайшее время окажутся острова Абако Багамского архипелага.
Напомним, премьер-министр Содружества Багамских островов Хьюберт Миннис объявил экстренную эвакуацию в связи с приближающимся ураганом «Дориан». Будет проводиться эвакуация жителей северных долин Абако на материк Абако, а так же жителей Уэст-Энда, Ист-Энда и Кейта Свитинга и Уотерс-Кей в Гранд-Багаме призвали перебраться во внутренние районы острова. По словам премьер-министра, жители острова Нью-Провиденс должны подготовиться к тропическим штормовым ветрам. Сейчас «Дориан» находится в более 600 км к востоку от Багамских островов.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Флорида из-за надвигающегося урагана «Дориан».
Ураган может стать самым разрушительным для США за последние 30 лет. В зоне опасности находится вся Флорида, включая Майами и Форт-Лодердейл, на территории которых проживает около 10 млн. человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016