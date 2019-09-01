Войти
Данилюк начал рабочий визит в Польшу
визит
Данилюк начал рабочий визит в Польшу
Зеленский посетит Польшу 31 августа
визит
Зеленский посетит Польшу 31 августа
Парубий подписал новый Избирательный кодекс
законы
Парубий подписал новый Избирательный кодекс

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

угроза
RSS

Ураган «Дориан» усилился до самой мощной категории

305
Ураган «Дориан» усилился до самой мощной категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане уже достиг наивысшей, пятой категории. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

В сообщении ураган называют «катастрофическим». В частности, скорость ветра составляет 160 миль в час (257 км/ч). В эпицентре в ближайшее время окажутся острова Абако Багамского архипелага.

Напомним, премьер-министр Содружества Багамских островов Хьюберт Миннис объявил экстренную эвакуацию в связи с приближающимся ураганом «Дориан». Будет проводиться эвакуация жителей северных долин Абако на материк Абако, а так же жителей Уэст-Энда, Ист-Энда и Кейта Свитинга и Уотерс-Кей в Гранд-Багаме призвали перебраться во внутренние районы острова. По словам премьер-министра, жители острова Нью-Провиденс должны подготовиться к тропическим штормовым ветрам. Сейчас «Дориан» находится в более 600 км к востоку от Багамских островов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Флорида из-за надвигающегося урагана «Дориан».

Ураган может стать самым разрушительным для США за последние 30 лет. В зоне опасности находится вся Флорида, включая Майами и Форт-Лодердейл, на территории которых проживает около 10 млн. человек.

США, ураган Дориан
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 1 сентября 2019
Суббота, 31 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016