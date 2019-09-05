Во Львовской области в аварию попал автобус с детьми, есть пострадавшие

Вечером в среду, 4 сентября, произошло столкновение маршрутки, легкового автомобиля и пассажирского автобуса с детьми, пострадали 13 человек, один погиб, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"4 сентября в 20:59 на автодороге Киев-Чоп возле с. Дидилов Каменка-Бугского района произошло столкновение микроавтобуса, легкового автомобиля и пассажирского автобуса (перевозил 49 человек из них 45 детей). В результате этого погиб водитель микроавтобуса, гражданин Германии и пострадало 13 человек (из них 11 детей 2005-2009 г.р.)«,- говорится в сообщении.

Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали.

В свою очередь отдел коммуникации Национальной полиции области сообщил, что в аварии с участием микроавтобуса, легковушки и автобуса, перевозившего детей, во Львовской области пострадали 12 несовершеннолетних и двое взрослых.

«На момент столкновения в автобусе находилось 49 детей и двое взрослых, проживающих в Черниговской области, а также два водителя возрастом 53 и 66 лет, жители города Чернигов. В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализированы 12 детей 10-12 лет, и оба водителя автобуса. Водитель „Фольксвагена“, 22-летний житель города Буск, не пострадал», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля «Мерседес Вито», 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «Неоплан» и с автомобилем «Фольксваген Джета». От полученных травм водитель «Мерседеса» погиб на месте.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.