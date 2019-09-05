Войти
Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко
официально
Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко
Рябошапка уволил прокуроров четерех областей
кадры
Рябошапка уволил прокуроров четерех областей

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

самоуправление
RSS

Главы фракций Киевсовета просят Зеленского вновь назначить Кличко главой КГГА

91
Главы фракций Киевсовета просят Зеленского вновь назначить Кличко главой КГГА

Председатели четырехдепутатских фракций Киевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить мэра столицы Виталия Кличко на пост главы Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба КГГА.

«С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления, мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к Вам назначить на должность главы Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015г», — приводит текст обращения пресс-служба горадминистрации в среду вечером.

Согласно обнародованной пресс-службой фотокопии обращения, под ним подписались председатели фракций «Солидарность» (всего во фракцию входят 52 депутата), «Батькивщина» (17 депутатов), «ВО «Свобода» (14 депутатов) и «Объединение «Самопомич» (2 депутата). Всего Киевский городской совет состоит из 120 депутатов, избираемых горожанами по пропорциональной системе.

Читайте также: В налоговой опровергли крупные штрафы для «ArcelorMittal Кривой Рог» и «Фокстрот»

Как сообщалось, 4 сентября Кабинет министров Украины на заседании принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева был назначен главой КГГА 25 июня 2014 года указом пятого президента Украины Петра Порошенко.

КГГА, Виталий Кличко, Киевсовет
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 5 сентября 2019
Среда, 4 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016