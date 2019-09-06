Facebook объявила о запуске собственного сервиса знакомств

Компания Facebook объявила о запуске в США собственного сервиса знакомств Facebook Dating, пользоваться им смогут пользователи Facebook старше 18 лет.
Об этом, как передает ЭП, сообщается в блоге компании.
Отмечается, что сервис встроенный в основную программу соцсети, но предусматривает создание отдельного профиля. Он также интегрирован с Instagram и позволяет добавлять в свой профиль посты оттуда.
По умолчанию Facebook Dating не показывают пользователям профили тех, с кем они дружат на Facebook или в Instagram.
Это ограничение можно обойти с помощью функции Secret Crush, она дает пользователю возможность добавить симпатичных ему друзей из Facebook или Instagram в секретный список.
«Если кто-то из вашего списка включит вас в свой, Facebook Dating сообщит об этом», — говорится в сообщении.
Кроме США, сервис Facebook Dating пока доступен в 19 странах Северной и Южной Америки и Азии. В Европе сервис за
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