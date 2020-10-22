Facebook запускает в Европе свой сервис знакомств Dating

Компания Facebook объявила о запуске собственного сервиса знакомств Dating в 32 странах Европы. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании.
«Сегодня мы запускаем Facebook Dating в Европе, чтобы помочь большему количеству людей обрести значимые связи, в том числе через общие интересы, мероприятия и группы», — говорится в пресс-релизе. Компания уточняет, что платформа для знакомств станет доступна в Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипре, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Хорватии, Венгрии, Ирландии, Италии и ряде других европейских государств.
В Facebook подчеркнули, что при создании приложения разработчики руководствовались принципами обеспечения безопасности и конфиденциальности данных пользователей при использовании их продукта.
«Мы работали с экспертами в этих областях, чтобы обеспечить легкий доступ к советам по безопасности и построить систему защиты в Facebook Dating, включая возможность жаловаться на нарушителей и блокировать кого-либо, а также запрет на отправку людьми фотографий, ссылок, платежей или видео в сообщениях», — добавили в компании.
Отмечается, что сервисом уже пользуются жители 20 других стран, где с сентября в общей сложности зафиксировано более 1,5 млрд парных совпадений.
Сервис Facebook Dating был запущен в США в сентябре прошлого года. Любой пользователь социальной сети может присоединиться к этому приложению, создав свой собственный профиль и определив список людей на основе общих интересов и предпочтений. В феврале компания информировала о приостановке запуска платформы в Европе в связи с обысками, прошедшими в ее офисах в Дублине. Приложение, как сообщал американский телеканал CNN, планировалось представить накануне Дня святого Валентина, 13 февраля.
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