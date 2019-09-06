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Компания SpaceX выбрала места для высадки на Марсе

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Компания SpaceX выбрала места для высадки на Марсе

Компания Илона Маска SpaceX выбрала девять мест на Марсе для посадки строящейся ракеты-носителя SpaceX Starship.

Об этом сообщает портал Naked Science.

“Ученые лаборатории (изображений планет NASA - ред.) заранее подавали заявки на получение детальных изображений отдельных регионов Марса, которые показались им наиболее интересными. Тщательный анализ позволил выявить девять потенциальных мест для приземления аппарата компании Илона Маска”, - говорится в сообщении.

При этом шесть из них, по словам директора лаборатории Альфреда Макьюэна, уже опубликованы, два готовятся к публикации, а изображение последнего в высоком разрешении еще не получено.

Согласно базе данных NASA, компания SpaceX ищет относительно плоские, теплые и безопасные места на поверхности Красной планеты для посадки своей строящейся ракеты-носителя SpaceX Starship.

По словам Макьюэна, эта работа началась еще в 2017 году.

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Отмечается, что впервые снимки были опубликованы Робертом Циммерманом — автором книги по истории космонавтики. Писатель просматривал изображения марсианской поверхности с аппаратов NASA, которые были доступны в базе данных агентства. Совершенно случайно ему удалось найти несколько фотографий с пятью отметками. Каждая из них была подписана «кандидат на посадку аппарата SpaceX Starship».

Как известно, первый запуск аппарата SpaceX Starship планируется осуществить в 2022 году.

Марс, SpaceX
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