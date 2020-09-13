SpaceX планирует провести испытания корабля для полетов на Марс

Американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска готовит к испытательному полету на высоту более 18 км прототип космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс.
«SN8 (модификация корабля — Ред.) с носовым обтекателем и стабилизаторами будет готов приблизительно через неделю», — указал Маск в Twitter. По его словам, специалисты SpaceX проведут несколько огневых испытаний прототипа корабля, после чего будет осуществлен тестовый «полет на высоту 60 тыс. футов (18,3 км — Ред.) и возвращение» его на Землю. Предприниматель подчеркнул, что «гарантирует захватывающее» зрелище, а также выразил благодарность за поддержку жителям ближайших к испытательному полигону в районе Бока-Чика (штат Техас) населенных пунктов.
В начале сентября SpaceX провела очередные летные испытания прототипа корабля Starship на полигоне в районе Бока-Чика. Корабль модификации SN6 поднялся на высоту 45,7 м и совершил плавную посадку на асфальтированную площадку, расположенную рядом со стартовым столом.
В мае прототип корабля Starship взорвался во время испытаний. Схожими взрывами заканчивались тесты корабля в апреле, в феврале этого года, а также в ноябре прошлого года. В начале августа прототип космического корабля совершил первый успешный полет, поднявшись на высоту 150 метров.
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск 31 августа сообщил, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году. При этом он не исключил, что первые полеты Starship «могут не получиться» в связи с тем, что компания «работает на неизведанной территории». «Никто никогда не производил орбитальную ракету всецело многоразового использования», — добавил он.
Ранее 49-летний Маск допустил, что компания не успеет выполнить до его смерти свою основополагающую задачу — отправить корабль на Марс. Как не раз подчеркивал американский предприниматель, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Согласно планам NASA, первые пилотируемые полеты на Красную планету должны начаться в середине 2030-х годов.
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