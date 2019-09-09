«ArcelorMittal Кривой Рог» планирует направить на дивиденды почти 11 миллиардов

Предприятие «ArcelorMittal Кривой Рог» намерено направить на выплату дивидендов 10,8 миллиардов гривен или 2,81 гривен на одну простую именную акцию.

Об этом свидетельствует повестка дня общего собрания акционеров, назначенного на 10 октября, сообщает Экономическая правда.

Выплату дивидендов планируют осуществить через депозитарную систему Украины.

Напомним, что 20 июля СБУ провела обыски в «ArcelorMittal Кривой Рог».

Непосредственно перед этим президент Владимир Зеленский раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку лицам, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу.

После этого топ-менеджеры «ArcelorMittal Кривой Рог» в конце июля встретились с Зеленским, а также провели переговоры с представителями его Офиса.

Стороны обсудили возможности улучшения экологической ситуации и внедрения социальных проектов в Кривом Роге.

«ArcelorMittal Кривой Рог» — крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО «Криворожсталь» на открытом конкурсе в 2005 году за 24,2 млрд грн.