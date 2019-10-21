На «Арселор Миттал» давили с самого верха – Офиса Президента, – экономист

Из-за давления со стороны властей на бизнес инвестиционная привлекательность Украины снижается. Сколько инвестиций мы потеряем в результате этого — трудно представить.
Об этом в интервью 24 каналу рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.
В частности, как отмечает специалист, есть большая проблема с «Арселор Миттал». Компанию заставили взять участие в строительстве онкоцентра в Кривом Роге на 15 млн евро. Из этой суммы потеряно около 10 миллиардов гривен инвестиций в Украину, которые компания отменила.
«Арселор Миттал» — крупнейший инвестор в Украину. Единственная компания, которая приватизировала все красиво и по закону, а не получив предприятие через схемы. Эта компания оказалась под сильным давлением властей, в первую очередь, — Офиса Президента, — отмечает Сергей Фурса.
По его словам, давление осуществлялось на самом высоком уровне, вплоть до владельца «Арселор Миттал» — господина Лакшми Миттала, который приезжал в Украину и встречался с Офисом Президента.
«Миттал теперь будет крайне ограниченно инвестировать в Украину. Миттал обедает, ужинает, играет в гольф и общается со многими бизнесменами. Теперь, когда его будут спрашивать об Украине, он будет говорить, что это та страна, в которой власть позволяет себе использовать силовые органы для давления на инвесторов. Это лишает нас многих инвестиций, потому что инвесторы по сарафанному радио узнают, как их встречают в Украине», — подчеркнул Фурса.
ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» — одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине. Оно является частью крупнейшего в мире производителя стали ArcelorMittal, который образовался в 2006 году после слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. В июле СБУ провела обыски на территории предприятия. Формально — из-за радиоактивного излучения от измерительных приборов, которые используют все металлургические предприятия, которые непрерывно разливают сталь. По итогам проверок СБУ на бумаге изъяла строящийся комплекс машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) стоимостью более $100 млн. После этого топ-менеджеры компании провели встречи с руководством страны. По итогам которых было заявлено, что Кривой Рог получит от меткомбината 50 млн грн на капремонт футбольного стадиона и ежегодные миллионные взносы в городской фонд здоровья.
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