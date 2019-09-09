Губернатор Киевской области призвал расследовать схемы Коломойского на Трипольской ТЭС

Глава Киевской областной администрации Михаил Бно-Айриян призвал депутата Александра Дубинского расследовать деятельность олигарха Игоря Коломойского в государственной компании «Центрэнерго» и, в частности, на входящей в ее состав Трипольской ТЭС.

Соответствующее видеобращение губернатор разместил на своей странице в Фейсбук, отвечая на критику со стороны народного избранника, касающуюся его кадровых назначений и работы в «Укрэнерго».

В частности, нардеп утверждает, что Бно-Айриян сохранил своим замом Аллу Шкуро, которая отвечала за подкуп избирателей в интересах Порошенко и Кононенко. А также отдал человеку Игоря Кононенко департамент капитального строительства ОГА.

«Трипольская ТЭС каждый год сжигает свыше миллиона тонн угля. Миллион тонн угля это миллиарды и на них кто-то зарабатывает. Говорят, что до недавней поры это предприятие было в поле зрения одного из олигархов, но теперь все изменилось и начали происходить здесь интересные процессы. Предлагаю народному депутату Александру Дубинскому... рассказать в действующих лицах, кто и как зарабатывает на этих кучах угля, которые находятся на его избирательном округе», — сказал губернатор, позируя на фоне Трипольской ТЭС.

«Ле Хаим!», — добавил он, намекая на еврейское происхождение то ли депутата Дубинского, то ли олигарха Коломойского.

Губернатор прямо не назвал фамилию Коломойского, но ранее СМИ писали о том, что именно Игорь Коломойский установил контроль над госкомпанией «Центрэнерго», в которую входит Трипольская ТЭС. Также сообщалось, что ранее «Центрэнерго» входило в орбиту влияния Игоря Кононенко.

Примечательно, что те же обвинения, которые прозвучали из уст Михаила Бно-Айрияна, звучат и со стороны экс-председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка, против которого НАБУ сейчас расследует уголовное дело. Вовк также заявлял о том, что Игорь Коломойский установил контроль над «Центрэнерго» и, якобы, осуществляет там «преступные схемы».