Киевляне блокировали движение городской электрички

На станции «Троещина 2» в Киеве местные жители заблокировали движение городской электрички с требованием наладить ее адекватную работу. Об этом сообщается в Facebook проекта «Киев оперативный».
Протестующие жалуются на то, что электричка ходит не по расписанию; вместо шести вагонов прибывают четыре и места для всех пассажиров не хватает; часть дверей на вагонах не открывается. При этом, часть рейсов вообще отменили.
На видео можно видеть, как на платформе станции возник скандал, мужчина требует у протестующих освободить колею, чтобы электричка могла доставить его на работу.
Протестующие, в свою очередь, пытаются объяснить свою позицию.
Жители Троещины уже не первый раз блокируют движение городской электрички, требуя придерживаться графика движения и увеличить количество вагонов в поезде.
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