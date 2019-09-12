Киевляне блокировали движение городской электрички

На станции «Троещина 2» в Киеве местные жители заблокировали движение городской электрички с требованием наладить ее адекватную работу. Об этом сообщается в Facebook проекта «Киев оперативный».

Протестующие жалуются на то, что электричка ходит не по расписанию; вместо шести вагонов прибывают четыре и места для всех пассажиров не хватает; часть дверей на вагонах не открывается. При этом, часть рейсов вообще отменили.

На видео можно видеть, как на платформе станции возник скандал, мужчина требует у протестующих освободить колею, чтобы электричка могла доставить его на работу.

Протестующие, в свою очередь, пытаются объяснить свою позицию.

Жители Троещины уже не первый раз блокируют движение городской электрички, требуя придерживаться графика движения и увеличить количество вагонов в поезде.