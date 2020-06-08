В Киеве частично заработала городская электричка

Городская киевская электричка частично возобновляет свою работу. С понедельника, 8 июня, по маршруту Станция Троещина — станция Троещина-2 — станция Почайна и в обратном направлении начинают курсировать электропоезда. Об этом сообщили в Киевпастрансе.
Отмечается, что обычный (кольцевой) маршрут движения городских электропоездов восстановят после, о дате сообщат дополнительно.
Напомним, с 1 июня — на третьем этапе ослабления карантинных ограничений — заработали детские сады и учреждения профтехобразования, открылись фитнес-центры и гостиницы (кроме ресторанов на их территории), частично возобновил работу транспорт.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин — решение о смягчении или усилении ограничений принимает местная власть с учетом эпидситуации в регионе.
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