Украина проиграла апелляцию по спору с Россией в ВТО

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) отклонил апелляцию Украины по проигранному спору Россия vs Украина — Антидемпинговые меры в отношении импорта нитрата аммония (DS493).
Как сообщает «Европейская правда», соответствующий отчет апелляционного органа уже размещен на сайте ВТО.
В решении апелляционного органа говорится, что он не выявил ошибок в работе группы, которая рассматривала украинско-российский спор. Отмечено также, что Украина не предоставила дополнительных фактов, которые позволили бы подвергнуть сомнению принятое ранее решение.
Соответственно, после этой публикации Украина должна устранить дискриминацию. Впрочем, де-факто она уже сделала это, заменив дискриминационные ограничения другими, которые не противоречат требованиям ВТО.
Напомним, антидемпинговые пошлины на нитрат аммония (аммиачную селитру) происхождением из РФ были введены еще в 2014 году и должны были действовать до июля следующего года. В 2017 году были введены дополнительные пошлины против российского карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (31,84%). В марте 2018 года Киев пересмотрел ставку защитных пошлин на российскую аммиачную селитру, пока она составляет 42,96% (для ОАО «Дорогобуж» — 29,25%).
В свою очередь Россия обжаловала решение Украины сразу после введения первых ограничений.
Решение по этому делу ВТО обнародовала в июле прошлого года. Согласно решению, Украина проиграла по ключевым позициям, однако подала апелляцию.
Стоит отметить, что в прошлом году ВТО приняла решение по трем спорам между Украиной и РФ. Все они оказались не в пользу Киева.
По двум другим проигранным спорам — по делу DS499 «Российская Федерация — меры в отношении импорта железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования», а также по делу DS512 «Россия — Меры по транзитным перевозкам» — украинская сторона тоже анонсировала подачу апелляции, однако впоследствии отказалась от этого плана.
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