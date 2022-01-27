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ЕС пожаловался в ВТО на Китай из-за Литвы

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ЕС пожаловался в ВТО на Китай из-за Литвы

Евросоюз в четверг инициировал разбирательство против Китая во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с экономическим давлением, которое КНР оказывает на Литву и ряд экспортеров из других стран ЕС. Об этом говорится в релизе Еврокомиссии (ЕК), опубликованном в четверг на ее официальном сайте.

"Сегодня ЕС инициировал разбирательство в ВТО против Китайской Народной Республики в связи с ее дискриминационной торговой практикой в отношении Литвы, которая также наносит ущерб другим экспортным товарам с единого рынка ЕС", - говорится в сообщении.

В свою очередь замглавы ЕК Валдис Домбровскис отметил, что ЕС принял такое решение, поскольку на двусторонней основе к консенсусу прийти не удалось. "Разбирательство в ВТО - это нелегкий шаг. Однако после неоднократных неудачных попыток решить вопрос в двустороннем порядке мы не видим другого выхода. ...Параллельно будем прилагать дипломатические усилия для деэскалации ситуации", - приводятся в релизе слова замглавы ЕК.

В документе отмечается, что меры давления КНР нацелены на товары, содержащие компоненты литовского производства. Ранее в разговоре с агентством Bloomberg Домбровскис подчеркнул, что такая практика нарушает правила ВТО.

Резкое ухудшение отношений Вильнюса и Пекина было спровоцировано открытием 18 ноября 2021 года в Литве представительства Тайваня. Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это, как в других странах, было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же самое Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.

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Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву как государство из базы данных своей таможенной системы. В результате литовские экспортеры не могли оформить законным образом доставленные в КНР товары. Пекин также предупредил международные компании о нежелательности поставок в Китай продукции, которая произведена с участием литовских компаний.

ВТО, Китай, Литва
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