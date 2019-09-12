Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине

Белый дом согласился разблокировать средства военной помощи США Украине.

Об этом сообщает со ссылкой на двух сенаторов США журналист американского издания Defense News Джо Гулд в Twitter.

«(Сенатор США от Республиканской партии — ред.) Линдси Грэм только что сказал, что администрация президента США Дональда Трампа сегодня одобрила продление финансирования на оборонительное оружие для Украины», — сообщил он.

Журналист добавил, что сенатор, выступавший на заседании комитета Сената по ассигнованиям, не предоставил дополнительных деталей.

Позже Гулд добавил, что сенатор Дик Дурбин также подтвердил: решение продолжить финансирование принято в Белом доме вчера.

Ранее президент США Дональд Трамп инициировал проверку средств Инициативы безопасности помощи Украине в размере $ 250 млн., из-за чего выделение средств было временно приостановлено.