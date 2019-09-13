ГБР подтвердило обыски в банке Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в Международном инвестиционном банке в рамках расследования дела о купле-продаже завода «Кузня на Рыбальском», сообщили агентству «Интерфакс-Украина в пресс-службе бюро.

«Действительно, следователи ГБР проводят обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства о купле-продаже завода „Кузня на Рыбальском“», — сказали в пресс-службе ГБР.

Отметим, что ранее об обысках в МИБ написал в соцсетях юрист Андрей Портнов.

Согласно информации на сайте банка его бенефециаром является Петр Порошенко и Игорь Кононенко.