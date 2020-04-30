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Чистая прибыль банка Порошенко сократилась в 8 раз

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Чистая прибыль банка Порошенко сократилась в 8 раз

«Международный инвестиционный банк» (МИБ) по итогам января-марта 2020 задекларировал 1,85 млн грн чистой прибыли, что 8,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2019-го года (15,85 млн грн).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчетность финучреждения.

Согласно документу чистая прибыль банка за март 2020 составила 743,81 тыс. грн.

Чистый процентный доход банка за первый квартал 2020-го против прошлогоднего показателя вырос на 7,1% — до 34,66 млн грн, тогда как чистые комиссионные доходы уменьшились на 12,8% — до 18,34 млн грн, а отчисления на формированию резервов увеличились в 2,7 раза — до 111,323 млн грн.

За три месяца 2020 года активы МИБ увеличились в 1,4 раза — до 4 млрд грн, а обязательства — в полтора раза, до 3,6 млрд грн.

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Собственный капитал с начала года вырос на 1,85 тыс.грн — до 407,33 млн грн, уставный капитал остался неизменным (333,6 млн грн).

Согласно данным Нацбанка, к началу 2020 года крупнейшими акционерами МИБ были пятый президент Украины Петр Порошенко (50,362434%), его сын Алексей Порошенко (9,9174%), Игорь Кононенко (14,94%), а также Олег Гладковский и Олег Зимин — по 9,908%. Согласно данным центробанка, по размеру общих активов на 1 января 2020 года МИБ занимал 30-е место среди 75 действующих банков.

Петр Порошенко, МИБ
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Четверг, 30 апреля 2020
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