Аналитики не исключают рост цены нефти до $100 за баррель после атаки дронов

Цены на нефть подскочат на $5-10 за баррель при открытии торгов в понедельник, 16 сентября, считают опрошенные Reuters трейдеры и аналитики.

В том случае, если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти, то в долгосрочной перспективе цены могут подняться и до 100$ за баррель, допустили они.

Отметим, что возвращение Саудовской Аравии к полной мощности поставок нефти после атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco может занять «недели, а не дни». Об этом ранее сообщал Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Официальные лица компании обещали восстановить производство на предприятиях Saudi Aramco в течение ближайших двух дней.

Напомним, что в ночь на субботу, 14 сентября, крупные предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Это спровоцировало сильные пожары на двух крупных месторождениях. В частности, пострадала установка, очищающая нефть от примесей, которую компания называет «крупнейшей в мире по стабилизации нефти».

Также пожар произошел на месторождении в Хурайсе, запасы которого оцениваются в 20 млрд баррелей нефти. Ответственность за случившееся взяли на себя повстанцы-хуситы из «Ансар Аллах».