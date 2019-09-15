Минфин рассчитывает получить от приватизации 5 млрд грн в 2020 году

Министерство финансов сократило план поступления в государственный бюджет доходов от приватизации, заложив в проекте госбюджета на 2020 год 5 млрд грн доходов по этой статье против 17 млрд грн в госбюджете на 2019-й.
«Прогноз финансирования госбюджета 2020 года через поступления от приватизации госимущества приведен к реально возможным 5 млрд грн, исходя из подготовки объектов», — сообщило министерство в пресс-релизе, распространенном в воскресенье.
В ходе пресс-брифинга в воскресенье премьер-министр Алексей Гончарук заявил: «Мы вскоре планируем изменить руководство Фонда государственного имущества».
Новое руководство должно будет в течение двух недель представить свои прогнозы относительно приватизации, отметил он.
Как сообщалось, госбюджет 2019 года предусматривал поступления от приватизации в 17 млрд грн, однако выполнение этой статьи доходов крайне низкое из-за заблокированных конкурсов «большой приватизации». В 2018 году вместо запланированных 21,3 млрд грн от приватизации в госбюджет поступили только доходы от малой приватизации в размере 202,9 млн грн.
Согласно госбюджету-2017, приватизация должна была принести 17,1 млрд грн, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа «СКМ» Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.
Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.
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