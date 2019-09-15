РФ сможет в 2020 году поставлять газ через Украину даже без подписанного контракта, - СМИ

Украине и России для бесперебойного транзита газа в ЕС в 2020 году не нужен новый газовый контракт при выполнении Киевом своих обязательств по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство. Об этом заявил в воскресенье ТАСС источник в европейском энергетическом секторе.

«Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые „Газпром“ сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. Таким образом, даже отсутствие контракта не приведет к прекращению транзита газа в ЕС», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что «прецедент успешных поставок „Газпрома“ по аукционной системе на постсоветском пространстве уже есть», напомнив, что «с 1 января по 12 марта 2019 года «Газпром» поставлял газ в Армению через ГТС Грузии без транзитного контракта с Тбилиси, выкупая транзитные мощности через аукционную систему.

«Таким образом, даже если трехсторонние консультации по газу не приведут к результату, нынешний десятилетний контракт между Москвой и Киевом истечет в конце 2019 года и не будет ни продлен, ни обновлен, для сохранения транзита в 2020 году все равно будет существовать достаточная легальная база», — заключил эксперт.

Напомним, что 19 сентября в Брюсселе пройдет трехсторонняя встреча ЕС — РФ — Украина по газу на министерском уровне. Как ранее заявил зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, ЕК будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Украины, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвестиций в ее модернизацию.

По информации СМИ, ЕС предлагает Украине и России заключить новый транзитный контракт на 10 лет с условием обязательной прокачки не менее 60 млрд куб. м газа в год.