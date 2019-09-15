В госбюджет 2020 года заложили курс 28,2 гривны за доллар

Проект бюджета на 2020 год рассчитан по курсу доллара 28,2 грн, который был утвержден еще в мае.

Об этом во время брифинга заявила министр финансов Оксана Маркарова, сообщает Укринформ.

«Макропрогноз утвержден в мае. В нем средний курс доллара заложен 28,2 ... Это тот курс, на котором строится бюджет», — сказала Маркарова.

Как стало известно, доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1079,5 грн, в том числе общего фонда — 962,7 млрд грн. Расходы — в сумме 1170 млрд грн.

Как отметили в правительстве, цель долговой политики на следующий год — обеспечить сокращение отношение госдолга к ВВП до уровня 46,7% ВВП на конец следующего года, при этом дефицит госбюджета в 2020 году должен сократиться до 2,09% ВВП.

Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга — 145,2 млрд грн, погашение государственного долга — 292, 9 млрд грн.